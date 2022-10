Abfallpolitik : Eine freiwillige Biotonne reicht nicht aus

Essensreste als Energielieferant? Mit richtigen Entsorgung in die Biotonne ist das möglich. Foto: dpa/Arno Burgi

Meinung Um mehr Biogas zu produzieren und Restmüll zu reduzieren, fordert die Erneuerbaren-Branche eine Biotonnenpflicht in NRW. Die Idee ist auch aus Klimaschutzgründen überfällig – unter einer Bedingung.

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

In der Theorie klingt es simpel, und doch ist die Realität (noch) zu komplex: Mit verdorbenem Obst und Gemüse, Speiseresten oder zusammengefegtem Herbstlaub ließe sich jede Menge Energie gewinnen und gleichzeitig sparen. Bioabfälle, sofern sauber vom Restmüll getrennt, lassen sich schließlich relativ simpel in Strom umwandeln. Der zweite Vorteil: Die vor allem in der Energie aufwendige Restmüllverbrennung würde das wiederum entlasten. Eigentlich eine Win-Win-Angelegenheit, die sich in der Fläche bisher nicht durchsetzt. Aus einem nachvollziehbaren Grund: Die braunen Tonnen kosten die Eigentümer extra Geld.

Wie viel, das hängt nicht nur von der jeweiligen Kommune ab, sondern auch von der Größe der Tonne und der Kombination der Mülltonnen, die man nutzt. In Düsseldorf etwa, so verdeutlicht es ein Schaubild auf der Webseite der Stadt, kostet eine große graue Restmülltonne (120 Liter) pro Jahr 502,56 Euro. Entscheidet man sich für Mülltrennung und drei Tonnen (grau, braun und blau für Altpapier), kommt ein Haus(halt) nur auf 353,76 Euro jährlich – wobei die Restmülltonne mit 60 Litern nur halb so groß ist und die beiden übrigen Tonnen nur alle zwei Wochen geleert werden. Ein gutes Geschäft – aber die finanzielle Ersparnis ist vielen Bürgern offenbar gar nicht bewusst. Oder sie haben Sorge, dass sie mit der kleineren Restmülltonne nicht auskommen. Außerdem gibt es Sonderregelungen und politische Kompromisse: In manchen Orten gibt es die freiwillige Biotonne nur in bestimmten Stadtteilen, manche schreiben je nach Personenzahl pro Haushalt eine bestimmte Größe vor, und in manchen Kommunen gibt es zusätzlich städtische Sammelstellen für Biomüll, was den Anreiz für eine eigene Tonne schmälert.

Gemäß Paragraf 11 I Kreislaufwirtschaftsgesetz sind alle Städte und Gemeinden in Deutschland schon seit Januar 2015 verpflichtet, Haushalten die Biotonne zu ermöglichen. Nach mehr als sieben Jahren zeigt sich: Mit einem freiwilligen Angebot ist es nicht getan. In manchen NRW-Städten, so etwa in Duisburg, nutzen aktuell gerade einmal fünf bis zehn Prozent der Haushalte eine Biotonne. 40 Prozent aller Lebensmittelabfälle landen laut dem Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE) im Restmüll. Ein Rohstoff, dessen Nutzen nicht nur angesichts der Klima- und Energiekrise ernsthaft diskutiert werden muss. Und der nicht mithilfe teuer importierter Energie in Verbrennungsanlagen vernichtete werden solte. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass der LEE eine Biotonnenpflicht in NRW fordert.