Energiesparen im Alltag : Jeden Tag duschen, muss nicht sein

Meinung Düsseldorf Weniger duschen für die Umwelt? Das würde nicht nur Energie sparen, sondern wäre auch gesundheitlich von Vorteil. Auch wenn es vor allem Langzeitduscher Überwindung kostet.

Die tägliche Dusche sehen viele Menschen in Deutschland als Notwendigkeit an. Sie wird zum festen Ritual, dessen positive Wirkung man nicht missen möchte. Es fühlt sich gut an, frisch riechend und mit gewaschenen Haaren in den Tag zu starten. Duschkopf und Shampoo schaffen auf ihre Weise Sicherheit und Selbstvertrauen.