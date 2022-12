Die heftige Gaskrise hält noch mindestens bis 2024 an Sprengstoff für Europa

Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wie der Experte selbst einräumt. Denn der entscheidende Test für die Versorgungssicherheit erfolgt erst im Winter 2023/2024. Und da sieht es ziemlich trübe aus, wenn man den neuesten Berechnungen des Chefvolkswirts von Candriam folgt. Denn der Ausfall der russischen Gaslieferungen wird erst im kommenden Jahr so richtig spürbar. Und ausreichend Ersatz an Flüssiggas auf den Weltmärkten gibt es nicht in der kurzen Frist eines Jahres. Nach den Daten von Candriam werden die weltweiten Kapazitäten für den wertvollen Rohstoff gerade einmal von 1380 Milliarden Kubikmeter auf 1420 steigen. Das ist ein Zuwachs von knapp drei Prozent, um den sich die Länder global balgen. Die Europäer können nur deshalb mehr Flüssiggas importieren, weil China und Lateinamerika ihre Bezüge reduzieren, wobei das Reich der Mitte Gas auf direktem Weg in Russland einkaufen kann. Die zusätzlichen Mengen für Europa müssen aus den USA oder Golfstaaten wie Katar kommen, die aber ihre Lieferungen nur unwesentlich steigern wollen und werden.