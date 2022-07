Mehrheit der Deutschen nutzt sie : Emojis als Untergang des schriftlichen Ausdrucks?

Beispiele für Emojis. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Meinung Düsseldorf Manche lieben Emojis, andere sind genervt, wenn sie Smiley-Nachrichten erhalten. Doch eine Mehrheit der Deutschen nutzt die kleinen Piktogramme, um Gefühle zu symbolisieren oder Nachrichten zu verkürzen. Allerdings sendet man damit auch Ich-Botschaften. Die sollte man besser kennen.

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Ein Zwinkersmylie am Ende der ironischen Nachricht, ein erhobener Daumen statt der Botschaft: in Ordnung oder ab Herbst, wenn die neuen Emojis kommen, vielleicht eine Qualle – als Gruß vom Meer. Emojis sind nicht nur lustige Piktogramme zur Verzierung von Schriftnachrichten, sie drücken Stimmungen aus, verstärken den Inhalt von Botschaften oder federn ihn ab – und verkürzen Texte. Dabei legen Nutzer erstaunliche Kreativität an den Tag, wenn sie etwa ein Sandwich symbolisieren durch die Piktogramme Brot + Schwein + Brot oder das anstehende Schützenfest durch Zylinder + Zielscheibe + Krone. Im Grunde machen sie aus dem Schriftsprachersatz selbst eine neue Schrift, indem sie Elemente zu neuen Sinneinheiten kombinieren.

Laut Umfragen benutzt eine große Mehrheit der Deutschen Emojis in ihren digitalen Kurznachrichten. Selbst im beruflichen Zusammenhang sind sie inzwischen oft akzeptiert. Allerdings hat eine Studie der Coller School of Management in Tel Aviv gezeigt, dass der Einsatz von Emojis eine Person weniger überzeugend und einflussreich wirken lassen kann. Das hat wohl damit zu tun, dass man Leuten, die sich rein schriftlich äußern, größeres Sprachvermögen zuspricht. Außerdem würden visuelle Botschaften oft als Signal für den Wunsch nach größerer sozialer Nähe verstanden. Mächtigen Menschen unterstellt man anscheinend, dass sie das nicht nötig haben.

Für den Einsatz von Emojis braucht man also genauso viel Feingefühl wie für die Verwendung von Wörtern und sendet auch mit ihnen Ich-Botschaften aus. Doch Emojis können gedanklich faul machen. Statt sich einen netten Schlusssatz einfallen zu lassen, setzt man einen gelben Lächelmond. Noch karger werden die Aussagen, wenn es um negative Emotionen geht. Wenn man sich zum Beispiel entschuldigen müsste oder einen Zorn aussprechen, sind das Verlegenheits-Smiley oder der rote Kopf mit Wölkchen unzureichender Ersatz. Sie bekunden nur einen Zustand, nennen keine Gründe, bleiben Wörter schuldig.