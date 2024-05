Friedenspreis für Emmanuel Macron „Der Krieg hat uns wachgerüttelt“

Doch das Warten dürfte sich gelohnt haben. Der französische Präsident, der wie ein König gemeinsam mit Gattin Brigitte und dem Bundespräsidenten und seiner Frau Einzug hält, liefert zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Deutschland eine fulminante Rede ab, die sofort für ausgiebigen Gesprächsstoff sorgt. Anlass ist die Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens an Macron. „Ein Preis für den Frieden, während Krieg herrscht“, beginnt der Franzose seine Rede. „Das grenzt an Ironie, das ist geradezu paradox.“ Tatsächlich hat die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL), ein Zusammenschluss vieler potenter Unternehmer im Osten Nordrhein-Westfalens, den Preis eher dem Kämpfer für ein „freies, vereinigtes und eigenständiges Europa“ verliehen als einem Friedensfürsten. So drückt es zumindest Reinhard Zinkann in seiner Begrüßung aus, der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft und Geschäftsführer des bekannten Gütersloher Haushaltsgeräteherstellers Miele.