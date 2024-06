Türkische Fans zeigen Wolfsgruß Zwischen Fußball und Faschismus

Die Grauen Wölfe sind in Deutschland eine der stärksten rechtsextremen Strömungen. Sie gelten auch als verlängerter Arm der MHP. Das ist lange bekannt. Gegründet haben sie sich Mitte der 1950er Jahre in der Türkei. Die Anhänger nennen sich selbst „Ülkücüler“, was sich mit „Idealisten“ übersetzen lässt. Besonders in den 1970er Jahren haben sie Gewalttaten und Morde begangen. Verboten sind die Grauen Wölfe in Deutschland nicht.