Viele Vorfälle in NRW Wolfsgruß, Hitlergrüße und Co. – Das hässliche Gesicht der EM

Laut Patrick Arnold sei das kein reines männliches Problem. „Auch viele Frauen identifizieren sich mit der Ideologie der Grauen Wölfe“, sagt er. Das Problem ist vielschichtig. „Viele türkischstämmige Menschen werden in Deutschland oft diskriminiert und neigen dann schnell dazu, sich zu radikalisieren“, sagt Arnold. Vor allem beim Amateur-Fußball und Länderspielen der türkischen Nationalmannschaft versuchen türkische Ultranationalisten junge Menschen für die Ideologie der Grauen Wölfe zu gewinnen. Anhänger der Ülkücü-Bewegung gibt es in nahezu allen westdeutschen Bundesländern, mit einem Schwerpunkt in NRW. Laut NRW-Innenministerium sind im bevölkerungsreichsten Bundesland unter der „ADÜTDF“ (Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland) circa 70 Vereine mit etwa 2000 Mitgliedern organisiert. Bei der „ADÜTDF“ handelt es sich um die Deutschlandorganisation der MHP (Partei der Nationalistischen Bewegung), die eine rechtsextreme ultranationalistische Partei in der Türkei ist.