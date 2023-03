Einkaufen in den Niederlanden Das Ende des Dosentourismus!

Die Dose ist ein Lebensgefühl. Sie ist nicht aus Glas: politisch korrekt, aber gleichzeitig kompliziert und bruchgefährdet. Sie ist nicht aus Plastik: böse und umweltschädlich, sperrig und doch pragmatisch zusammenpressbar. Die Blechdose, gerade die 0,33 Liter-Cola- und Fantadosen sind vor allem eine Hommage an vergangene Zeiten, ein bisschen retro eben. Kinder der 90er werden sie an Schulhofpausen erinnern, an Bolzplatz- und Hinterhoftreffen, an die Zeit als Teenager, in der man cool sein wollte wie seine Idole aus den USA, die auf Basketballplätzen in Großstädten superstargleich an ihrer eisgekühlten Sprite nippen.