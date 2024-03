Ukraine-Krieg Einfrieren des Konflikts – eine kindische Idee?

Eines muss man dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich lassen: Seine Idee, den Krieg in der Ukraine einzufrieren und über lokale Waffenruhen und humanitäre Feuerpausen zu einem vorläufigen Ende der Gewalt zu kommen, hat eine große Debatte über den weiteren Verlauf des Krieges ausgelöst. Damit ist es dem Sozialdemokraten gelungen, die Sprachlosigkeit in Bezug auf eine diplomatische Lösung dieses Konflikts zu überwinden. Aber ist der Vorschlag auch realistisch oder bezogen auf eine aktuelle Verhandlungschance „eher kindisch“, wie der Berliner Politikwissenschaftler Alexander Libman von der Freien Universität Berlin kritisiert? Wie könnte ein Szenario aussehen, in dem ein Einfrieren des Konflikts die Gewalt tatsächlich beenden könnte? Das hängt auch von einer Analyse der derzeitigen Lage und der Kräfteverhältnisse ab. Und da sieht es für den Kremlchef Wladimir Putin derzeit nicht so schlecht aus.