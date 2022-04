Brief einer Mutter : Welche Sorgen sich Eltern um die Sexualität ihrer Kinder machen

Analyse Köln Sich selbst und die eigene Sexualität zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Eine Mutter aus Köln hat nun einen offenen Brief für die feministische Zeitschrift Emma geschrieben – aus Sorge um heterosexuelle Kinder.

Von Julia Marie Braun

Es sind Sorgen von Eltern. Vielleicht nicht von allen, aber von einigen. Von solchen, die sich Gedanken machen über neue Herausforderungen, denen Teenager heute begegnen. Und es sind vielleicht auch Sorgen von Eltern, die eine Schieflage der Gesellschaft befürchten, weil die Welt, die sie selbst als junge Menschen erlebt haben, sich so sehr verändert hat. Immer vielfältiger und komplexer wird. Nie hat es so viele Entscheidungsmöglichkeiten gegeben, sich zu entfalten und zu sich selbst zu finden. Das betrifft Beruf, Karriere, Lebensverwirklichung, aber auch sexuelle Identität.

Dass man sich da erst einmal zurechtfinden muss, ist nachvollziehbar. Gerade in der Pubertät und als junger Mensch brauchen Jugendliche ihre Zeit und auch Verständnis. Doch genauso müssen Eltern sich auf diesen Prozess einlassen, damit die Generationen nicht auseinanderdriften.

Stefanie Moers aus Köln ist Mutter einer 18-jährigen Tochter und trifft womöglich den Nerv anderer Eltern, die sich Sorgen machen wegen der Vielfalt an Entscheidungen, die jungen Menschen heute abverlangt werden. Dabei wendet sie sich in einem offenen Brief, der in der feministischen Zeitschrift Emma erschien, an den Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann. Sie wünsche sich, dass er als Queerbeauftragter nicht nur für queere Jugendliche da sein soll, sondern auch für „das durchschnittliche heterosexuelle Kind“, sagt sie. Sie schreibt auch: „Bitte vergessen Sie die Mehrheit nicht, die nicht diese außergewöhnlichen Lebensherausforderungen hat.“

Das ist gut gemeint, trifft aber den Falschen. Lehmann ist Queerbeauftragter der Bundesregierung, weil er sich für Menschen einsetzt, die zu einer oft benachteiligten Gruppe gehören und oft genug offene Diskriminierung erfahren. Für die Belange der heterosexuellen Menschen, die die große Mehrheit bilden, ist er nicht der geeignete Ansprechpartner. Das ist die Bundesfamilienministerin. Lehmann müsste aber auch gar nicht für heterosexuelle Jugendliche in die Bresche springen, denn sie werden wegen ihrer Sexualität und Geschlechtsorientierung nicht diskriminiert. Noch immer haben es queere Menschen schwerer. In der Öffentlichkeit gibt es deutlich weniger Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Das ist aber auch wichtig und gehört zum Sozialisierungsprozess eines Menschen dazu. Außerdem werden eher queere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität Opfer von Gewalt, die sich verbal und oft genug auch körperlich äußert. Das hat Folgen für sie – psychisch und physisch.

Die Autorin des offenen Briefs will andere Sorgen teilen: „Was die sexuelle Neigung angeht, werden unsere Teenager tatsächlich inzwischen extrem verwirrt. Ich war sehr überrascht, als meine Tochter mir erzählt hat, mit welcher Leichtigkeit sich Mitschüler:innen von ihr in der Oberstufe inzwischen als pansexuell (ich musste erst einmal googlen, was das heißt), bisexuell, homosexuell und auch mehrere Schülerinnen als transsexuell bezeichnen“, schreibt Stefanie Moers. Pansexuell bedeutet, sich in einen Menschen zu verlieben unabhängig von seinem Geschlecht, nur abhängig von seiner Persönlichkeit.

Dass der Ton ihres Briefes so kritisch und diskriminierend gegenüber queeren Menschen ist, kommt nicht von ungefähr. Das Magazin „Emma“, dessen Herausgeberin die Feministin Alice Schwarzer ist, hat in der Vergangenheit schon häufig gegen die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Orientierungen ausgeteilt. Vor allem transidente Menschen, die sich also in ihrem Geschlecht falsch fühlen, mussten darunter leiden und wurden durch feindliche Aussagen verletzt.

Info Wofür steht die Abkürzung LGBTQIA+? L wie Lesbisch Wenn eine Frau eine Frau liebt. G wie Schwul Wenn ein Mann einen Mann attraktiv findet. B wie Bisexuell Wenn ein Mensch sich zu Männern und Frauen hingezogen fühlt. T wie Transgender Wenn ein Mensch sich in dem bei Geburt biologisch festgestellten Geschlecht nicht richtig fühlt und ein anderes Geschlecht wählt. Q wie Queer Wenn die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung eines Menschen nicht der heterosexuellen Norm entspricht. I wie Intersexuell Wenn ein Mensch von Geburt an Geschlechtsmerkmale einer Frau und eines Mannes hat. A wie Asexuell Wenn ein Mensch keine sexuelle Anziehung zu Menschen empfindet. Plus Alle sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten, die unter die anderen Punkte nicht passen. Hierzu gehört auch Pansexuell. Wer pansexuell ist, fühlt sich zu Menschen unabhängig ihres Geschlechtes und abhängig ihrer Persönlichkeit hingezogen.

Die Autorin selbst sagt zwar über sich, dass ihr „Diversität, Toleranz und die Akzeptanz für alle Arten von Anderssein“ lebenslang „am Herzen“ lägen und dass sie sich für jeden freue, „der den für sich richtigen Lebensweg erkennt und sich traut, ihn einzuschlagen, um glücklich zu werden“. Wenn es allerdings junge Menschen sind, die sich ausprobieren und sie selbst sein wollen, dann würden sie „medial fehlgeleitet“ und ihre Entscheidungen dadurch leichtfertig treffen. „Diese Kinder finden sich nicht, sie verlieren sich“, sagt die Autorin. Und zwar in einer „kompletten Informationsüberflutung“, die durch „diese ganzen Buchstaben LGBTQIA+ und nächstes Jahr vielleicht noch ein paar Buchstaben mehr“ entsteht. Und die „unfassbar viel Unsicherheit erzeugt, die einer pubertierenden Entwicklung zuwiderläuft“.