Gott und die Welt Die Liebe des Rabbi gilt dem progressiven Judentum

Aber das Judentum ist wieder in Deutschland und im deutschsprachigen Raum entstanden – in seiner ganzen Breite. Und dazu will Grodensky einen Beitrag leisten. Er ist aktives Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands. Der jüdische Geistliche fördert auch den interreligiösen Dialog, unter anderem als Berater des Vorstandes der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum und als Mitglied der Fachgruppe für christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche im Rheinland. Seit 2023 ist er auch stellvertretender Vorsitzender der European Union for Progressive Judaism. Grodensky ist verheiratet und hat mit seinem Ehemann in Luxemburg einen Sohn.