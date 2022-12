Ein Jahr Ampel-Koalition „Merz gefällt sich in der Rolle des Dauernörglers zu sehr“

Positiv aus SPD-Sicht sei die Verabschiedung des Mindestlohns und des Bürgergelds. „Das sind zwei zentrale Wahlversprechen“, meint der einstige Chefstratege des Wahlkampfs. Nicht überraschend dagegen sein hartes Urteil über die Opposition, in der sich die Union nach 16 Jahren Regierung erst einmal neu orientieren musste. „Da sind keine Konzepte, keine Ideen, da wird nur gemeckert, und das reicht nicht“, kritisierte der Sozialdemokrat CDU und CSU im Bundestag. Ich wünsche mir einen konstruktiven Weg, und dass die Union mithilft, das Land durch die Krise zu führen.“ Auch der Oppositionsführer und CDU-Chef bekommt sein Fett ab. „Friedrich Merz gefällt sich in der Rolle des Dauernörglers zu sehr“, findet Klingbeil. Für den 44-jährigen SPD-Chef sind Streit und Debatte in der gegenwärtigen Krise aber generell nichts Ehrenrühriges. Im Gegenteil. „Um die Populisten rechts und links platt zu machen, brauchen wir mehr Streit und Diskussionen in der Mitte“, ist der aus Niedersachsen stammende Politiker überzeugt.