Demokratie auf dem Rückzug Wenn die politische Dummheit siegt

Passend dazu haben auch die internationalen Konflikte wieder an Schärfe gewonnen. Sie sind zwar noch immer nicht so zahlreich wie während des Kalten Krieges von 1945 bis 1989. Aber die relativ friedlichen Zeiten der 1990er und 2000er-Jahre sind vorbei. Misst man die Intensität von Kriegen mit deren Todeszahlen, so starben im Jahr 2005 rund 20.000 Menschen in kriegerischen Konflikten, im vergangenen Jahr waren es 238.000. In diesem Jahr dürften es wegen der vielen bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ukraine, in Israel und Gaza, in Aserbaidschan oder Sudan noch einmal deutlich mehr sein.