Messerattacke in Paris Der Terror ist zurück

Ob Pro-Israel-Demo in Duisburg, Weihnachtsmarkt in Leverkusen oder Eiffelturm in Paris – der islamistische Terror ist in Europa wieder erwacht. Offenbar haben die tödlichen Anschläge auch ihre Konjunkturen. Die neueste Eskalation im Nahen Osten eignet sich perfekt für solche Aktivitäten, weil die vermeintliche Lage aus Sicht der fehlgeleiteten Attentäter so klar ist: Hier der böse zionistische Staat Israel, dort die unterdrückten muslimischen Palästinenser. In den blutigen Bürgerkriegen im Irak, in Syrien oder im Jemen oder nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan passte dieses Schema überhaupt nicht.