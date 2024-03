Debattenwettbewerb im NRW-Landtag Zuckersteuer und KI: So knapp war das #mitreden-Finale

Braucht Deutschland eine Zuckersteuer? Um diese kontroverse Frage ging es im Finale des RP-Debattenwettbewerbs #mitreden. Das Plenum zeigte sich im Vorfeld unentschlossen: In einer Online-Abstimmung votierten 51 Prozent für eine entsprechende Abgabe, 49 Prozent waren dagegen. Es war also an den Finalisten, die Jury mit den besseren Argumenten zu überzeugen. Für die Einführung einer Zuckersteuer sprachen sich Tarik Saribas und Helin Kücükdag von der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen aus, dagegen positionierten sich Josefine Knechten und Kira Dauter vom Gymnasium am Moltkeplatz in Krefeld.