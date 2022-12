Schulschließung in Düsseldorf Richtige Entscheidung, falscher Weg

Dass Warnungen zu Wetterlagen sehr ernst genommen werden, man besser zu viel Vorsicht walten lässt, hat vor allem mit den Erfahrungen der Flutkatastrophe im Sommer 2021 zu tun. Auch da hat es frühe Warnungen gegeben, die mutmaßlich einiges hätten verhindern können – wären sie ausreichend und zeitnah kommuniziert worden. Genau an diesem Punkt wird die Stadt Düsseldorf noch erklären müssen, wann sie welche Warnmeldung erhalten hat und was den Krisenstab letztlich gegen 22 Uhr veranlasste, die Entscheidung der Schließungen zu veröffentlichen. Bundesweite Warnungen vor überfrierender Nässe zum Wochenstart hat es jedenfalls bereits am Freitag gegeben: Von Westen her komme Regen auf, der im Norden und Teilen der Mitte in gefährliches Glatteis übergehen könnte, hieß es vom DWD. „Auch unwetterartige Entwicklungen sind durchaus denkbar“, so ein DWD-Meteorologe am Freitag wörtlich.