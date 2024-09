Brückeneinsturz in Dresden Marodes Deutschland, unsicheres Deutschland?

Nun liegen Teile der Dresdner Carolabrücke in der Elbe. Hochwasser könnte das nächste Problem werden. Der Brückeneinsturz, die Beinahe-Katastrophe, ist ein desaströses Symbol für den Zustand der deutschen Infrastruktur. Es erodiert im Land. Brücken aus den Zeiten des Baubooms nach dem Krieg sind überall in schlechtem Zustand, die Kommunen sind klamm, große Investitionen in die Infrastruktur unbeliebt. Eine sanierte Brücke verändert kein Stadtbild, lässt sich nicht feierlich enthüllen, macht nichts her. Sanierung kostet nur Geld. Genau wie Investitionen in marode Bahnstrecken. In Straßen. In Schulgebäude. In den Ausbau digitaler Netze. In Anpassung an den Klimawandel. Es braucht politischen Willen, trotzdem diese Hausaufgaben zu machen und ein Land in Schuss zu halten, vorzusorgen, über Legislaturperioden hinweg zu denken und zu handeln.