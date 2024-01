Trumps Deal für die Ukraine In 24 Stunden Frieden – das hat etwas Verführerisches

Was würde also ein Wahlsieg Trumps für den Konflikt bedeuten? Zunächst einmal sollte man den Amerikaner nicht ganz unterschätzen. Mit Deals, legalen und illegalen, hat Trump sein Vermögen angehäuft, es auch einmal verloren und wieder gewonnen. Das Buch „Die Kunst des Erfolgs“, auf Englisch „The Art of the Deal“, war eines seiner erfolgreichsten Projekte. Er setzte sich im Großstadtdschungel von New York durch, dem härtesten Immobilienmarkt der Welt. Er dürfte als verhandlungssicher gelten.