Preissteigerung an Imbissen Mit 10 Euro wird der Döner zum Luxus-Gut

Dabei ist das Fladenbrot-Gericht in Deutschland gerade deshalb so beliebt und verbreitet, weil es ein sättigender, aber erschwinglicher Imbiss ist, den sich jeder leisten kann. Ob Geschäftsleute in der Mittagspause, Jugendliche nach Schulschluss oder Familien an einem kochfreien Abend – Döner (bei Preisen zwischen 2,50 Euro und vier Euro) war bislang immer ein Essen für jeden. Nicht zuletzt ist er auch eine kulturelle Bereicherung, er ist schließlich die erfolgreiche Fusion der türkischen und deutschen Esskultur.