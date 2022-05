Diverstität und Inklusion : „Divers“-Toiletten an Schulen: Mehr Schaden als Nutzen

Rückzugsort: Für Schülerinnen und Schüler sind Toiletten mehr als ein Ort der Notdurft. Foto: H. Jazyk

Meinung In einer Essener Schule gibt es neben Mädchen- und Jungentoiletten jetzt auch ein „Divers“-WC. Dass gesellschaftlichen Entwicklungen so Rechnung getragen werden soll, ist gut. Erfahrungen aus England zeigen, welche Nachteile Schultoiletten dieser Art haben.

Von Julia Rathcke

Schultoiletten sind immer ein heikles Thema. Zu dreckig, mit Schmierereien verunstaltet und hygienisch fraglich. Das stille Örtchen einer Essener Schule dürfte aus einem anderen Grund über die Stadtgrenzen für Aufmerksamkeit sorgen. Denn am Heinz-Nixdorf-Berufskolleg in Essen-Frohnhausen gibt es nach einer mehrjährigen Generalsanierung nun eine „Divers“-Toilette. Neben WC-Anlagen für Mädchen und Jungen also eine dritte für Menschen, die sich als „non-binär“ definieren, also weder eine männliche oder weibliche Identität haben.

„Es war der Wunsch der Schule, den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen“, sagte Schulleiter Jörg Gleißnig der „WAZ“. Offensichtlich auch Wunsch der Stadt Essen: „Die Entwicklungen im Bereich der Genderthematik (m/w/d) sind zu berücksichtigen“, heißt es in der aktuellen Schulbau-Leitlinie. Bis auf Toiletten in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen sind sind in Deutschland getrennte Toiletten für Männer und Frauen die Regel.

Seit Dezember 2018 ermöglicht eine Gesetzesänderung, den Geschlechtseintrag „divers“ im Personenstandsregister eintragen zu lassen. Bis zum Stichtag 30. September 2020 hatten nach einer Umfrage des Bundesinnenministeriums unter allen 16 Bundesländern knapp 400 Menschen deutschlandweit davon Gebrauch gemacht oder den Eintrag leer gelassen. Größer war die Anzahl im selben Zeitraum derer, die ihren Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich oder umgekehrt geändert haben: 1191 Mal passierte dies.

Hinzu kommen intergeschlechtliche Menschen, also solche, die mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden – das können Genitalien, Chromosome, Hormone oder Keimdrüsen sein. Nach Schätzungen des Ethikrats leben in Deutschland rund 80.000 intergeschlechtliche Menschen. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Option war sogar die Rede von bis zu 160.000 Menschen. Genaue Statistiken sind schwierig, die Zahl der Betroffenen, die sich aus Angst vor Diskriminierung oder persönlichen Gründen gegen einen offenen Umgang entscheidet, bleibt im Dunkeln.

Aber auch die Schätzungen zeigen: Geschlechteridentität ist ein Thema, das viele bewegt. Oft nicht nur Betroffene, sondern auch ihr soziales Umfeld, Freunde, Familie, Schul- und Arbeitskollegen. Es ist wichtig, das Thema nicht abzutun, Ideen wenigstens ernsthaft zu diskutieren und gerade junge Menschen zu sensibilisieren. Die Pubertät ist schließlich die Zeit der Suche, der Orientierung und des Haderns, vor allem mit sich selbst.

Ob eine dritte Toilette da hilfreich ist, ist fraglich. So offen und ehrwürdig der Vorschlag klingt, so gebrandmarkt könnten Jugendliche in ihrer Peergroup werden, die diese Option nutzen. Wenn der Gang zur Toilette zum Outing zwingt, macht das auch Druck. Nicht jede(r) Pubertierende bringt diesen Mut auf, zumal mitten in der Findungsphase seiner oder ihrer Identität.

Erfahrungen aus England zeigen zwar, dass auch Unisex-Toiletten in Schulen Risiken bergen – also WC-Anlagen mit Kabinen für alle und separaten WC-Urinale. Wie britische Medien 2019 berichteten, gab es vor allem Elternproteste mit der Begründung, Mädchen würden sich unsicher fühlen, und während ihrer Periode deshalb sogar zu Hause bleiben. Auch gesundheitliche Bedenken wurden angegeben, weil Mädchen weniger trinken würden, um nicht zu Toilette zu müssen. Auch diese Bedenken müssen ernst genommen werden.