Eine vergessene Tugend Mehr Disziplin bitte!

Klar ist, dass Disziplin etwas Unangenehmes ist. Wer diszipliniert ist, verlässt die Komfortzone. Was also im Fußball oder bei der eigenen Karriereplanung durchaus einen hohen Stellenwert genießt, hat es im Alltag eher schwer. In Schulen, Universitäten, in kreativen Berufen oder im privaten Umfeld ist Disziplin eher verpönt, zumindest aus Sicht der dort Beteiligten. Selbst bei der Führung von Menschen sind eher Werte wie Selbstständigkeit, eigenes Denken oder Ideenreichtum bei den Unterstellten gefragt als Einordnung, Selbstbeherrschung oder die Bereitschaft zu Kärrnerarbeit. So steht es zumindest in den einschlägigen Motivationsfibeln der Manager.