Politisch korrekt „Mutter“-Verbot bei der Tagesschau? Wohl kaum

Das Familienstartzeitgesetz von Ministerin Lisa Paus (Grüne) sieht vor, dass nach einer Geburt nicht nur die Mutter, sondern auch der Partner oder die Partnerin Sonderurlaub erhalten kann. In der Online-Berichterstattung der Tagesschau über dieses Gesetzesvorhaben hieß das so: „ Der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftigkünftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden.“ Auf den Begriff „Mutter“ verzichetete die Meldung. Warum, wollte die „Bild“-Zeitung wissen. Man wolle mit der Wortwahl niemanden diskriminieren, gab die Redaktion an.