Neue Regierung in Den Haag vereidigt Die Niederlande blinken stramm nach rechts

Apropos Europa: Auch unter ihrem neuen Regierungschef wollen die Niederlande die Ukraine weiter unterstützen. Zudem beschreibt Schoof in seiner Regierungserklärung, dass sich das Land auf Szenarien vorbereiten müsse, die lange Zeit undenkbar waren. „Schon aus diesem Grund können die starke und wohlhabende Niederlande nicht isoliert agieren“, erklärt der 67-Jährige. Der Verteidigungsausgaben sollen dafür, wie es die Nato fordert, bei zwei Prozent liegen. Das will die neue Regierung auch rechtlich verankern. In Brüssel werden die Partner genau beobachten, inwieweit die neue Regierung des wichtigen EU-Mitglieds weiterhin eine konstruktive Rolle spielen wird. Schoof hat immerhin zugesagt, sich an internationale Abmachungen halten zu wollen. Gleichzeitig mahnte er, die Niederlande würden etwa in der Umweltpolitik keine strengeren Regeln als andere Länder einführen. „Wir müssen nicht immer der beste kleine Junge in der Klasse sein. Und wir können uns das auch nicht leisten, bei so vielen Menschen, so viel Aktivität und einem so hochwertigen Agrar- und Fischereisektor in einem relativ kleinen Land“, betonte Schoof.