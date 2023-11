Rolle rückwärts bei der Digitalisierung? „Als ob KI irgendetwas besser wüsste als wir“

Wenn es um Digitalisierung geht, richtet sich der Blick seit Jahren in den Norden. Länder wie Norwegen, Schweden und Finnland gelten als Digitalisierungs-Vorreiter. Bargeldloses Zahlen funktioniert dort längst auch im kleinsten Kiosk, technisch hochmodern ausgestattete Schulen und Tablets in der Vorschule sind die Regel. Deutschland rangiert in Vergleichsstudien zuverlässig bestenfalls im Mittelmaß. Es mangelt noch immer vielerorts an Ausstattung und Kompetenz. Aber ist Digitalisierung tatsächlich der Schlüssel für alle unsere Bildungsprobleme?