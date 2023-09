Richard David Precht beim Digital Ethics Summit 2023 “Keine Angst vor KI-Geistern“

Sein Punkt, dass Maschinen nicht programmiert werden können, über Recht und Unrecht zu entscheiden, wird nah- und spürbar. Das Publikum ist für einen Moment andächtig ruhig. Bei dem Kongress auf der „Rhein-Galaxie“ zum Thema „Ethik der Digitalisierung“ geht es nicht nur um technische Fragen, Fortschritt und digitale Innovationen – mit dem Philosophen und Buchautor Precht geht es zunächst vor allem um Moral. Kann Künstliche Intelligenz eine Ethik haben, muss sie das überhaupt und wenn ja, wie soll das funktionieren? Precht zeigt sich kritisch der Erwartung gegenüber, dass Menschen durch Technik jemals ersetzbar sein könnten. KI fehle es an Emotionen, an Vorstellungsvermögen, eine KI könne nicht in Gedanken abschweifen, so wie der Mensch es tut – der keineswegs immer in der Gegenwart denkt und lebt. Und so sein eigenes Ich entwickelt, Gefühle wahrnimmt, Entscheidungen trifft, moralfähig ist. Stichwort Kind am Bahngleis.