Isabell Welpe beim Digital Ethics Summit 2023 „Führungskräfte müssen auf digitale Revolution setzen“

Was sind die sieben teuersten Wörter in einem Unternehmen? „Das haben wir schon immer so gemacht“. Mit dieser Aussage machte die Managementprofessorin Isabell Welpe bei ihrem per Video übertragenen Vortrag deutlich, was Unternehmen droht, die weiterhin auf Bürokratie und Aktenablage statt auf künstlicher Intelligenz und weitere Digitalisierung setzen. Sie würden untergehen.