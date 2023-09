Ethik-Professorin Christiane Woopen beim Digital Ethics Summit 2023 „KI wird nur die Welt beherrschen, wenn wir es zulassen“

Hinzu kommen die Sorgen ums Klima. KI könne laut Woopen zwar sicherlich helfen, die Welt nachhaltiger zu machen – doch sie zu trainieren verbrauche unglaublich viel Energie. Und auch im Bereich Bildung tun sich einige Probleme auf: Schülerinnen und Schüler lernten vor allem dann, wenn sie eine moralisch-relevante Beziehung zur Lehrperson hätten. Sie beteiligten sich nicht vorrangig am Unterricht, weil es für ihr späteres Leben wichtig sei, sondern eher, weil sie sich eine positive Resonanz von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Großeltern erhofften – von Menschen, die Werte haben, eine Meinung, die um Entschuldigung bitten können. All das könne eine KI nicht. Und auch für die Politik sei es wichtig, sich nicht auf sie zu verlassen. Negative Kommentare von Bots in den sozialen Medien, Fake News und Deepfakes – also realistisch wirkende Medieninhalte, die durch KI erzeugt oder verfälscht worden sind – belasteten die Demokratie. Woopen betont aber: „KI wird nur die Welt beherrschen, wenn wir es zulassen.“