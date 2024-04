Hätten Sie es gewusst? Diese Handzeichen haben eine politische Bedeutung

Knapp drei Monate vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Nationalspieler Antonio Rüdiger mit einer Geste zum Ramadan für Wirbel gesorgt. Zu Beginn des islamischen Fastenmonats am 11. März zeigte sich Rüdiger auf Instagram in einem weißen Gewand auf einem Gebetsteppich kniend. Dabei streckt er den Zeigefinger seiner rechten Hand nach oben aus.