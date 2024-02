„Ich habe kein Recht aufzugeben“ Nawalnys Frau beschwört die Bürger Russlands

Der Appell, den Julija Nawalnaja da von außen an ihre Landsleute im Inneren eines despotisch geführten Staates richtet, ist der tapfere Versuch, einen politischen Moment zu nutzen. Nach dem Tod Nawalnys sehen viele Experten die Oppositionsbewegung in Russland völlig am Boden. Viele Trauerbekundungen im Land wurden von den russischen Sicherheitskräften rigoros unterdrückt, viele von den wenigen Leuten, die sich überhaupt auf die Straßen trauten, festgenommen. Doch diesen Eindruck, scheint Nawalnys Witwe nicht stehen lassen zu wollen. Sie melde sich in einem ersten Video zu Wort, sagt sie, weitere sollen also folgen. Und sie verspricht Aufklärung. Nawalnys Team will die Umstände des Todes im Straflager aufdecken, die Namen der Mörder nennen, ihre Gesichter zeigen. Russische Investigativ-Gruppen mit Kontakten in die Straflager berichteten von Razzien in dem Gefängnis, in dem Nawalny starb. Die soll es vor dem offiziellen Todestermin gegeben haben. Vielleicht starb der Kremlkritiker also schon früher. Vielleicht gibt es Quellen in dem Lager, die tatsächlich zur Aufklärung beitragen können. Schwer einzuschätzen, bleibt das alles.