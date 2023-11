Vision von Bill Gates Die Drei-Tage-Arbeitswoche wäre ein Irrweg

Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine faszinierende Vision: Viele Menschen könnten in einigen Jahren auf die Drei-Tage-Woche wechseln, weil der immer weitere Fortschritt der Computertechnik immer mehr Arbeit unnötig macht. Wenn Maschinen für uns „Lebensmittel und den anderen Kram herstellen“, dann hätten die Menschen mehr Zeit für andere Dinge. „Wenn dann in einiger Zeit eine Gesellschaft entsteht, in der man nur drei Tage die Woche arbeiten muss, wird das schon in Ordnung sein", meint der Multi-Milliardär. Zum Teil hat Bill Gates völlig Recht mit seiner Analyse, doch teilweise führt sein Vorschlag in die Irre.