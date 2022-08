Ukraine-Krieg : Vermittler gesucht

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (l.) schüttelt die Hand des Kremlchefs Wladimir Putin bei einem Treffen in Teheran Mitte Juli. Foto: AP

Analyse Düsseldorf/Kiew Die Türkei hält sich für stark genug, einen Waffenstillstand zwischen Moskau und Kiew auszuhandeln. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht ganz auszuschließen. Und es gibt noch andere Kandidaten.

Von Susanne Güsten und Martin Kessler

Der erste Getreidefrachter aus der Ukraine seit Kriegsbeginn ist seit Montag unterwegs: ein Erfolg der Türkei, die das Istanbuler Getreide-Abkommen ausgehandelt hat. Weitere Schiffe sollen folgen, doch Präsident Recep Tayyip Erdogan richtet seinen Blick bereits auf höhere Ziele. An diesem Freitag reist er als erster Staatschef eines Nato-Landes seit Kriegsbeginn zu Kremlchef Wladimir Putin nach Russland. Als Vermittler im Ukraine-Krieg will Erdogan die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand ausloten.

Kann er tatsächlich in diesem mörderischen Konflikt dafür sorgen, dass die Waffen erst einmal schweigen? Neben der Türkei werden auch andere Vermittler diskutiert. Unsere Redaktion hat die Chancen möglicher Kandidaten untersucht.

Info Berühmte Vermittlungsaktionen Ägyptens Präsident Anwar Saddat, US-Staatschef Jimmy Carter und Israels Ministerpräsident Menachem Begin in Camp David. Foto: archiv Camp David Ausgerechnet der als schwach geltende US-Präsident Jimmy Carter war der entscheidende Vermittler für das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten im Feriendomizil Camp David. In nur zwölf Tagen handelten die Vertreter der beiden verfeindeten Staaten 1978 einen Vertrag aus, der die Lage in Nahost zumindest für einige Zeit stabilisierte. Der Friede zwischen Israel und Ägypten hält bis heute. Dayton Dem amerikanischen Chefdiplomaten Richard Holbroke ist es gelungen, die verfeindeten Präsidenten von Serbien, Kroatien und Bosnien an einen Tisch zu holen und den grausamen Krieg in Ex-Jugoslawien zu beenden. In der US-Stadt Dayton unterzeichneten die Konfliktparteien den Vertrag 1995. Der Bosnien-Krieg wurde beendet, aber eine tragfähige Lösung fehlt bis heute. Karfreitag Das Abkommen zur Beendigung des Konfessionskonflikts in Nordirland war nicht zum geringsten Teil das Werk des US-Vermittlers George Mitchell. Seit dem Karfreitag 1998 ersetzt die Politik den bewaffneten Konflikt.

Türkei

Das islamische Land wird meist als Erstes genannt, wenn es um eine Vermittlungsmission geht. Nach seinem Erfolg in der Getreide-Frage dringt Präsident Erdogan auf weitere Schritte. Denn außenpolitische Erfolge kann Erdogan gut gebrauchen. Zehn Monate vor den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen steht seine Regierung wegen der Wirtschaftskrise in der Türkei mit dem Rücken zur Wand. Mit seiner zentralen Rolle bei den Bemühungen um eine Entschärfung des Ukraine-Konfliktes kann Erdogan von hoher Inflation und Arbeitslosigkeit ablenken und sich den Wählern als Staatsmann von Weltrang empfehlen.

Die Türkei hat belastbare Gesprächskanäle zu beiden Konfliktparteien. Schon die ersten Unterredungen zwischen ukrainischen und russischen Abgesandten fanden nicht zufällig in Istanbul statt. Persönlich verstehen sich Erdogan und Putin gut. „Bis zu einem gewissen Grad stellen sie Politiker derselben Gattung dar“, meint Alexander Libman, der an der Freien Universität Berlin über Russland und Osteuropa forscht. Beiden ist auch das Denken in rein militärischen Kategorien vertraut, das wäre trotz aller Gegensätze eine gemeinsame Gesprächsebene.

Erdogan verfügt auch über gute Beziehungen zur Ukraine. Die Türkei liefert dem angegriffenen Land in großem Umfang Drohnen, welche die Kiewer Armeeführung erfolgreich in der ersten Phase des Krieges gegen die russischen Panzer eingesetzt hat. An Russland liefert Erdogan solche Waffen nicht, obwohl ihn Putin „halb im Scherz“, wie es heißt, schon danach fragte.

Das wird freilich nicht reichen. Der entscheidende Anstoß muss schon von den Kriegsparteien kommen. Und die sind erst dann zu Verhandlungen bereit, wenn diese für sie aussichtsreicher erscheinen als weitere Kriegshandlungen. Das ist – vor allem bei Russland – derzeit nicht der Fall.

Auf ein anderes Problem weist Osteuropa-Experte Libman hin: „Für eine echte Vermittlung fehlt auf beiden Seiten das Vertrauen.“ Das liege auch daran, dass sich die Länder an Abmachungen in der Vergangenheit nicht gehalten hätten. Es dürfte deshalb fast an ein Wunder grenzen, sollte Erdogan mit seinem Besuch in Sotschi Erfolg haben. Nicht zuletzt die Europäer sehen das teils eigenmächtige Vorgehen des Nato-Partners Türkei eher kritisch.

Israel

Der jüdische Staat hat wie die Türkei den Krieg Russlands verurteilt. Allerdings beteiligt sich Israel nicht an Sanktionen gegen Moskau. Putin ist anders als viele russische Spitzenpolitiker nicht antisemitisch eingestellt und hat sogar für die judenfeindlichen Ausfälle seines Außenministers Sergej Lawrow indirekt um Entschuldigung gebeten. Zur Ukraine besteht von israelischer Seite ebenfalls ein guter Kontakt, nicht zuletzt wegen der jüdischen Herkunft Präsident Wolodymyr Selenskyjs. Schon Anfang April wurde über eine Vermittlungsaktion des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett spekuliert. Der ist allerdings nicht mehr im Amt.

Zuletzt gab es jedoch Spannungen zwischen Russland und Israel, weil Moskau die jüdische Organisation Jewish Agency verbieten will. Sie würde die Auswanderung von Jüdinnen und Juden aus Russland unterstützen, so lautet der Vorwurf. Auch die laufende Regierungskrise in Israel macht eine Vermittlungsaktion eher unwahrscheinlich.

Indien

Das Land mit der weltweit zweitgrößten Bevölkerung verhält sich im Ukraine-Konflikt neutral. Indien ist politisch und vor allem wirtschaftlich eng mit Russland verbunden – schon als Gegengewicht zu China. Zugleich unterhält es auch gute Beziehungen zum Westen und gilt als größte Demokratie der Welt. Allerdings drängt sich Indiens Präsident Narendra Modi nicht gerade in die Vermittlerrolle. Denn sein Land profitiert von der Krise, nicht zuletzt durch billiges russisches Öl. Die Hauptstadt Delhi könnte der Ort für mögliche Verhandlungen sein.

