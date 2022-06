Mietpreise : Die Sorgen der Vermieter

Meinung Düsseldorf Die Aussagen des Vonovia-Vorstandschefs Rolf Buch zu Mieterhöhungen sind in der aktuellen Situation das falsche Signal, auch wenn die Argumentation ökonomisch nachvollziehbar erscheint.

Die Diskussion um die Mieten hat durch die enorme Preissteigerung neuen Schub bekommen. Schon jetzt stöhnen die Menschen bei dem Gedanken an die Nebenkostenabrechnung, die im kommenden Jahr droht – dann nämlich wird die aktuell immense Inflation auch bei den Wohnkosten deutlich sichtbar werden. Dass Rolf Buch, Chef des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia , ausgerechnet jetzt von der Notwendigkeit der Mieterhöhungen spricht, ohne die vielen Vermietern das Aus drohen würde, ist in diesem Moment das falsche Signal.

Vonovia gehört bestimmt nicht zu den Vermietern, die unter dem hohen Kostendruck zusammenbrechen würden. Buch, Chef eines Konzerns mit einem Milliardengewinn, hätte sich also gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und für weniger erfolgreiche Branchenvertreter eine Lanze brechen müssen. Er setzt sich dem Verdacht aus, über die Interessenvertretung der kleinen Vermieter die eigene Rendite pushen zu wollen. Auch wenn er in der Sache natürlich recht hat mit der These, dass es Vermieter gibt, die vor allem durch hohe Energiekosten selbst in Not geraten könnten. Denn sie müssen manches jetzt zahlen, bekommen von den Mietern das Geld aber erst im kommenden Jahr.