Steuerbetrugskomplex Die schädliche Cum-ex-Debatte

Dabei geht es um den größten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte. Umso schlimmer ist es, wenn dann wie jetzt in Nordrhein-Westfalen der Eindruck entsteht, dass die juristische Aufarbeitung dieses Betrugs zu einem Tauziehen zwischen Politik und Justiz verkommt. Die Diskussion um die Aufteilung von Cum-ex-Ermittlungsaufgaben in der Kölner Staatsanwaltschaft ist deshalb so schädlich, weil der Zick-Zack-Kurs von Landesjustizminister Benjamin Limbach das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit der Politik untergräbt. Und um das ist es ohnehin nicht zum Besten bestellt.