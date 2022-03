Tourismus : Die neue Reiselust und der Krieg

Meinung Düsseldorf Zu Ostern sind am Flughafen Düsseldorf lange Abfertigungsschlangen zu erwarten. Dass die Bundespolizei es erneut versäumt, die Sicherheitskontrollen reibungslos zu organisieren, ist ein Armutszeugnis.

Wenn zu Ostern erneut lange Warteschlangen am Flughafen zu befürchten sind, dann zeigt dies zweierlei. Erstens ist es fast schon ein Skandal, dass die Bundespolizei es erneut versäumt hat, die Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf so organisieren zu lassen, dass alles reibungslos läuft. Es kann nur als Armutszeugnis bewertet werden, wenn nun neben DSW eine zweite Sicherheitsfirma angeheuert werden muss, um wenigstens im Sommer genügend Leute zu haben. Die Politik sollte den Vorschlägen der Flughäfen folgen, dass sie selbst diese Sicherheitskontrollen managen.