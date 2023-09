600.000 junge Leute arbeiten nicht Die faule Generation

Es ist amtlich: Fast 600.000 junge Leute in Deutschland sind weder in Ausbildung, noch gehen sie einer geregelten Arbeit nach. Das entspricht der Bevölkerung einer Stadt der Größe Düsseldorfs. Und der Befund des Europäischen Statistikamts Eurostat passt ins gängige Bild. Menschen zwischen 15 und 24 Jahren gehen lieber reisen als arbeiten, fragen schon nach ihren Urlaubstagen, wenn sie noch gar nicht richtig mit der Arbeit begonnen haben und wollen sich höchstens vier Tage in der Woche richtig anstrengen, um sich im langen Wochenende von Freitag bis Sonntag wieder zu erholen.