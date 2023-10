Eskalierender Nahostkonflikt Die fatalen Mythen der Palästinenser und Israelis

Palästinensische Politiker hoffen darauf, dass die höheren Geburtenraten der arabischen Bevölkerung das demografische Gleichgewicht so verschieben, dass die Muslime die Oberhand gewinnen. Im alten Mandatsgebiet der Briten leben derzeit je 6,5 Millionen jüdische Israelis und Araber (die Palästinenser in der Westbank und in Gaza mitgerechnet). Die Geburtentrate der Jüdinnen mit 2,9 Kindern pro Frau (2020) ist die höchste in der westlichen Welt, die der Palästinenserinnen ist mit 3,7 Kindern noch stärker, sinkt jedoch seit Jahren. Gerade unter orthodoxen Juden nimmt dagegen die Kinderzahl wieder zu. Die Prognosen dürften auf einen künftigen Überhang der arabischen Bevölkerung zulaufen. Das könnte zu weiteren Spannungen führen, aber kaum den Konflikt von alleine lösen. Juden wie Muslime werden in Israel und Palästina bleiben. Sie müssen sich politisch einigen, so unerreichbar das gegenwärtig scheint.