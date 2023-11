Systematische Vergewaltigungen durch die Hamas Mit Mördern verhandeln

Was sie im „Spiegel“-Interview an entsetzlichen Details erzählt, ist kaum zu ertragen. Sie hat zwei Fälle mit glaubwürdigen Zeugenaussagen dokumentiert, in denen Frauen von mehreren Männern vergewaltigt wurden, einer die Brust abgeschnitten und dann erschossen wurde. Eine andere verstarb vermutlich an den Folgen einer brutalen Vergewaltigung. Sie Rechtswissenschaftlerin geht davon aus, dass viele Frauen dieses Schicksal erlitten, auch wenn Beweise dafür fehlen.