Aufgeheizte Debatten Die gereizte Demokratie

Das hat natürlich auch mit Berichterstattung und dem Wandel der medialen Öffentlichkeit zu tun. Dauerbeschallung auf diversen Kanälen, grelles Vorkommenwollen, Meinungsblasen und Verrohung – die Befunde sind bekannt. Erst bei den jüngsten Großdemos für Demokratie begegneten einander wieder Menschen, die sich gegenseitig versicherten, Demokratie nach wie vor für die beste Herrschaftsform zu halten, und dafür einstehen zu wollen. Da gab es auch ein Erstaunen darüber, dass so viele Menschen guten Willens auf die Straße kamen und sich gemäßigt äußern wollten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass diese Vielen auch wieder darauf bestehen, dass in einer Demokratie der Ton stimmen muss. Dass Aggressionen, sogar Gewalt gegen Politiker bis in ihr Privatleben hinein, keine Meinungsäußerungen sind. Und keineswegs gutgeheißen wird von denen, die auch manches an der Regierung kritisieren. Aber das sachlich diskutieren wollen. Wie unter erwachsenen Menschen üblich.