Energiekrise in Deutschland : Ein Stresstest für die Grünen

Analyse Mit keiner Technologie liegt die Partei so über Kreuz wie mit der Atomenergie. Deshalb tun sich die Grünen so schwer mit einer rationalen Strategie in der jetzigen Energiekrise, wo jede Kilowattstunde zählt.

Der oberste Energiepolitiker der Anti-Atom-Partei weiß, dass kaum ein Thema die Grünen so umtreibt wie die Kernkraft. Vor allem die ältere Generation in der Öko-Bewegung, die noch selbst an den Demonstrationen gegen die Anlagen in Biblis, Brokdorf oder Gorleben teilgenommen hat, würde Habeck einen Wackelkurs in dieser Frage nie verzeihen. Und die stellt inzwischen einen nicht unerheblichen Teil der Stammwähler. Geschickt versuchte sich der Bundeswirtschaftsminister nun mit seinem Notreserve-Plan aus der Affäre zu ziehen. Die Anlagen sollten Ende 2022 endgültig von Netz gehen und somit nicht im Widerspruch zu einem der zentralen Programmpunkte der Partei stehen. Weil aber niemand aus ideologischen Gründen frieren oder auf lebenswichtige Güter verzichten will, braucht er in der gefährlichsten Energiekrise der Nachkriegsgeschichte einen Plan B. Die verbleibenden Meiler Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern sollten bis April 2023 in der Notfallreserve bleiben. Dabei unterstellt Habeck – ohne ausreichende Rücksprache mit den Experten in und außerhalb seines Hauses – die beliebige Ein- und Ausschaltbarkeit von Grundlastkraftwerken, die in Wirklichkeit Wochen in Anspruch nimmt oder im Streckbetrieb höchst unsicher ist. Die Quittung erhielt er prompt vom Chef des Energieversorgers Preussenelektra: Eine solche Mogellösung ist technisch nicht machbar.