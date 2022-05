Zinsentscheidung in dn USA : Die Fed geht den einzig richtigen Weg

Meinung Gegen die hohe Inflation helfen nur höhere Zinsen. Das gilt in den USA noch mehr als in Europa. Trotzdem kommt auch die Europäische Zentralbank im Sommer an einer Anhebungnicht vorbei.

Nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik der westlichen Welt gibt es eine Zeitenwende, sondern auch in der Zinspolitik. Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend mit der Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte den ersten Schritt getan - und das ist der einzig gangbare Weg. Die Inflation hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das die schlimmsten Pessimisten so nicht erwartet hätten, und dagegen helfen nur höhere Zinsen. In den Vereinigten Staaten noch mehr als in Europa, weil jenseits des Atlantiks die Konjunktur viel besser läuft als diesseits, Bewerber sich die Jobs aussuchen und höhere Löhne fordern können. Da ist die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale noch deutlich größer als in der Euro-Zone.