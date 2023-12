75 Jahre FDP Der deutsche Liberalismus – prägend, freiheitlich, unbeliebt

Eine liberale Partei hat es nicht einfach in Deutschland. Zum einen haben Union und SPD, zuletzt auch die Grünen, das Modell der sozialen Marktwirtschaft übernommen. Wirtschaftspolitische Exzesse mit Verstaatlichungen und Dirigismus wie in den Ländern Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Frankreich sind so in Deutschland nie vorgekommen. Sodann lieben die Deutschen – vor allem im Osten der Republik – ihren bevormundenden Staat, er bietet ihnen Sicherheit, Stärke und Vorsorge. Die überbordenden Kosten und die starke Bürokratie nimmt der Wähler und die Wählerin dann hin. So tüchtig die Menschen sind, sie empfinden es nicht als freiheitseinschränkend, wenn der Staat bis ins Kleinste vorschreibt, wie die Bürger wohnen müssen, welche Energiequellen sie benutzen dürfen und was sie bei einer Firmengründung alles zu beachten haben. Jede Lebenslage ist bei uns abgesichert, da hat es eine Partei schwer, die Privatautonomie und Eigeninitiative vertritt. Da wird der Verzicht auf das Tempolimit auf Autobahnen schnell zur letzten Bastion der Freiheit.