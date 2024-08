Partei kämpft fürs Auto Ziemlich „Old School“, liebe FDP!

Also nun wieder das Auto. Es klingt zunächst einmal charmant, wenn man künftig in den Innenstädten kostenlos parken soll, oder es eine Park-Flatrate gibt, damit Autofahrten dorthin wieder attraktiver werden. Aber: Wer will eigentlich noch mehr Autos in den Innenstädten, die jetzt schon vielfach überfüllt sind? Die Entwicklung geht eindeutig in eine andere Richtung - hin zu weniger Staus und Lärm, zu mehr Lebensqualität und zu klugen Konzepten, die auf dem Weg in die Stadt verschiedene Verkehrsträger miteinander kombinieren. Ziemlich „Old School“, was die FDP da will. Die liberale Not scheint groß zu sein.