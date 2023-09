Die Deutschen geizen am falschen Ende Ein Hoch auf das Trinkgeld

Doch da fängt es schon an. Nach Auskunft des Jobvermittlers Stepstone verdient eine Restaurantfachkraft in Düsseldorf durchschnittlich im Monat 2361 Euro brutto im Monat, in Kleve sind es sogar nur 2172 Euro. Dafür schuftet sie 40 Stunden pro Woche zu eher ungünstigen Zeiten am Abend und am Wochenende. Und körperlich anstrengend ist es obendrein. Ein ganzes Leben abends auf den Beinen stehen, ist fast nicht möglich. Besonders schlimm ist es, wenn die Gäste in der Stammkneipe nicht nach Hause gehen und der Wirt das akzeptiert, weil er auf sie angewiesen ist. Bei langjähriger Berufserfahrung und in besseren Restaurants kann es beim Gehalt schon mal über 2500 Euro gehen. Dann gehört die Servicekraft aber schon zum oberen Viertel in ihrem Berufssegment.