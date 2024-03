Stellenabbau bei Evonik, Bayer, Covestro und BASF Die Chemie in der auch hausgemachten Krise

Der deutschen Chemie geht es schlecht. Mittelständler leiden seit Langem und oft unbemerkt. Nun gibt es im Wochentakt Hiobsbotschaften von den Branchengrößen: Bayer baut seine Organisation um, was Tausende Stellen kosten wird. Covestro, Lanxess und BASF haben bereits 2023 den Rotstift angesetzt. Nun trifft es Evonik. Der Essener Konzern kündigte den Abbau von 2000 Stellen an. Dafür gibt es globale Ursachen und hausgemachte Probleme. Bayer hat sich an der Monsanto-Übernahme verhoben, die durch die Klagewelle immer teurer wird und dem Konzern Mittel und Management-Kapazitäten entzieht. Covestro leidet unter der Schwäche der Bau- und Autoindustrie und der ungelösten Übernahmefrage. Lanxess hat das Kautschuk-Problem zwar abgeschüttelt, mit seinen Zukäufen aber nicht nur Glück. Evonik leistet sich wie Bayer viel zu viele Hierarchie-Ebenen, was man sich in schlechten Zeiten wie jetzt nicht mehr erlauben kann.