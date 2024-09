Gegen die Lust am Weltuntergang Diese ganze schlechte Laune ist gefährlich

Meinung | Düsseldorf · Endlich sind sich mal alle einig: Die Ampel ist an allem schuld! Am Abstieg der Wirtschaft, am Aufstieg der Rechtsextremen und überhaupt. Dieser Miesepeter-Stimmung dürfen auch jene widersprechen, die keine Freunde der Regierung Scholz sind.

08.09.2024 , 09:18 Uhr

Link zur Paywall Das ist das Kabinett der Ampel-Koalition um Olaf Scholz 19 Bilder Foto: dpa/Michael Kappeler