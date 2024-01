Der Kanzler ist international gefährlich blass Deutschland – eine zweitklassige Macht

Mittlerweile macht sich Lähmung in Europa breit. Großbritannien schließt sich immer enger an die Vereinigten Staaten, die Türkei schert bei wichtigen Themen wie dem Hamas-Überfall auf Israel völlig aus. Und die EU tritt auf der Stelle. Es gibt weder in Berlin, noch in Brüssel oder Paris einen ausgearbeiteten Plan für den Fall, dass Donald Trump erneut US-Präsident wird. Nach dem überwältigenden Vorwahlsieg in Iowa lässt sich das noch weniger als früher ausschließen.