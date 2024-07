Debatte um Preiserhöhung Warum es ein fatales Zeichen wäre, das D-Ticket zu verteuern

Ein großes Investitionsprogramm in diesem Bereich würde nicht nur eine deutliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen bewirken, sondern auch das Deutschlandticket zu einem Kassenschlager machen. Das könnte es aber erst werden, wenn das in den vergangenen Jahrzehnten ausgedünnte Schienennetz und der Nahverkehr allgemein gerade in ländlichen Regionen wieder aufgebaut würden. Denn die Marktforschung zeigt, dass das Ticket in Städten beliebter ist als auf dem Land – also dort, wo das ÖPNV-Angebot in der Regel umfangreicher ist. In den Metropolen und Großstädten besitzen 20 bis 30 Prozent der Befragten ein Deutschlandticket, in Kleinstädten und im dörflichen Raum dagegen nur sechs Prozent. Das ergab die bundesweite Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).