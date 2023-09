EU-Asylkompromiss Scholz lenkt gerade noch rechtzeitig ein

Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland von einer Begrenzung der Zahl der Zuwanderer am meisten profitiert. Wer es schafft, die Außengrenze der EU zu überwinden, wählt überwiegend die Bundesrepublik als Ziel. Sie gehört zu den Ländern mit den höchsten Sozialstandards, hat einen robusten Arbeitsmarkt und steht für eine ordentliche Behandlung der Geflüchteten in den Unterkünften. So ist es richtig, dass Bundeskanzler Scholz die Blockadehaltung der Deutschen beim Asylkompromiss der EU mit einem Machtwort beendet hat.