Prognose des Wetterdienstes NRW droht heißer Sommer – Gefahr von Trockenheit und Waldbränden

Düsseldorf · Wie in den vergangenen beiden Jahren dürften die Temperaturen in NRW in diesem Sommer gegenüber dem langjährigen Mittel wieder steigen – bei gleichzeitig niedrigeren Niederschlagsmengen. Das wird der Landwirtschaft zusetzen und die Waldbrandgefahr erhöhen. Es gibt aber auch Anlass zu einem gelassenen Umgang mit der Hitze.

04.06.2023, 13:08 Uhr

Ein Sonnentag im Teutoburger Wald in der Nähe von Bielefeld. Die Sonne scheint durch zwei Stämme eines Ahorns hindurch. Foto: dpa/Friso Gentsch