Deutschlands beste Karikaturen Beziehungskiste – richtig schräg

Peter Gaymann (Jahrgang 1950) aus Schäftlarn/Neufahrn behandelt den üblichen Geschlechterkonflikt in der Ehe: Sie will reden, er seine Ruhe haben. Eine ungewöhnliche Perspektive nimmt hingegen Erich Rauschenbach (Jahrgang 1944) aus Berlin ein. Ganz von vorne anfangen, kann zu merkwürdigen Verrenkungen führen. Die klassische Zweierbeziehung verlässt Dominik Joswig (Jahrgang 1970), der aus Wandlitz in Brandenburg kommt. Ihm geht es um das perfekte Kind, das schon als Baby mit all den Anforderungen seiner Eltern traktiert wird. Für die erwartbar wenig glückliche Zukunft des Kleinen gab es für den Zeichner immerhin den Geflügelten Bleistift in Silber, den zweiten Platz beim Deutschen Karikaturenpreis. Wer noch mehr möchte, dem sei der hervorragende Band zum Deutschen Karikaturenpreis wärmstens empfohlen, erhältlich im RP-Shop.